باتنة.. شجار بين أبناء العمومة ينتهي بجريمة قتل في الشمرة

إهتزت مدينة الشمرة شرق ولاية باتنة، أمسية اليوم الجمعة، على جريمة قتل بشعة، أين راح ضحيتها كهل في الخمسنيات من العمر.

وحسب ما توفر من معلومات، فإنّ الجريمة وقعت مساءً، حيثُ وقع سوء تفاهم بين الجاني والضحية، أين أفضى نهايته إلى إزهاق روح.

تفاصيل الحادثة الأليمة، تعود إلى تعرض الضحية المدعو “عبد المالك، بن حدة” إلى طلق ناري من الجاني ما تسبب له في جروح لم يستطع مقاومتها.

وتوفي الضحية في عين المكان، متأثرا بجراحه بعد الإصابات البليغة الذي تعرض إليها جراء العيار الناري من طرف الجاني المدعو “ب، ب”، الذي يُعتبر أحد أقربائه.

ولا يزال الجاني في حالة فرار، و مازالت عناصر الدرك الوطني تواصل البحث عنه من أجل توقيفه وتقديمه إلى العدالة.

وفي ذات السياق ذكرت مصادر مطابقة، أنّ الشّجار بين أبناء العمومة يعود إلى مشكل قديم حول قطعة أرض.