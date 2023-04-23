باتنة: شخصان يستغلان محليهما التجاريين للإعتداء على الأطفال

وجّه أمن ولاية باتنة، نداء للجمهور من أجل التبليغ عن شخصين مشتبه فيهما في قضية أخلاقية راح ضحيتها أطفال قصر.

وحسب بيان لمصالح أمن ولاية باتنة، فإنه وطبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بنص الإنابة القضائية عن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة باتنة. فإن مصالح أمن ولاية باتنة “فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية” كشفت المواطنين أن الشخصين الظاهرين في الصورة المدعو “ش.ي” و”س.ص” مشتبه فيهما في قضية أخلاقية راح ضحيتها أطفال قصر. باستغلال محليهما التجاريين الاول عبارة عن كشك متواجد بالقرب من محور دوران “الجندي المجهول”.

أما المحل الثاني خاص ببيع وشراء المواد الحديدية المدعو “س.ص”. الكائن بالشارع المؤدي إلى حي سلسبيل إنطلاقا من محور دوران المحاذي لمسجد “حسن البنا”

كما وجهت مصالح الأمن “فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية نداء للمواطنين. تدعو من خلاله الجمهور إلى إفادة قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة باتنة. بأية معلومات تخص هوية القصر المترددين بشكل مشبوه على محلات سالفي الذكر.