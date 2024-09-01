باتنة.. شرطة نقاوس توقف أربعيني بحوزته قطع اثرية ونقدية مختلفة

تمكنت عناصر أمن دائرة نقاوس من توقيف شخص يبلغ من العمر 45 سنة على خلفية حيازته لآثار مختلفة وقطع نقدية أثرية عديدة.

وبعد استصدار اذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس، تم العثور على مجسم على شكل طقر بجناحين من الرخام الأبيض، ومجسم على شكل فيل وأسدين بنيين، ومجسم فضي على شكل إمرأة فرعونية، إضافة الى سكين نحاسي مزخرف، 15 قطعة نقدية متوسطة الحجم، 44 قطعة نقدية صغيرة، 3 أحجار حجم صغير ، وكذلك أجهزة الكشف عن الآثار، ليتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.