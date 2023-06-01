باتنة: شهران حبسا نافذا لمير الجزّار ونائبه بسبب الإعتداء على مواطن

أدانت صبيحة اليوم محكمة بريكة بباتنة رئيس بلدية الجزار ونائبه بشهرين حبسا نافذا غيابيا. عن تهمة تتعلق بالإعتداء على المواطن “ت ع” قبل حوالي سنة من اليوم.

وهذا في انتظار تبليغ المتهمين اللذين سيكون من حقهما معارضة الحكم الصادر ضدهما. على أن تحدد جلسة محاكمة جديدة لهما.

إلى ذلك قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم به رئيس بلدية باتنة الحالي في قرار مجلس القضاء الصادر ضده قبل أشهر. والقاضي بإدانته بسنة حبسا نصفها نافذة. حيث ينتظر اعادة محاكمته مجددا بتشكيلة جديدة.