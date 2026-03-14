باتنة.. ضبط أزيد من ألف قرص مهلوس على متن شاحنة  

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية باتنة، بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين، على مستوى نقطة مراقبة، من توقيف شخص على متن شاحنة، وضبط 1094 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وأوضحت مصالح الأمن، أنه على مستوى نقطة مراقبة، تم توقيف شخص على متن شاحنة، يبلغ من العمر 31 سنة. وبالتفتيش الدقيق للشاحنة، تم العثور على 1094 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ. إضافة إلى مبلغ مالي قدره 63.790 دج.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

