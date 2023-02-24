باتنة: طفل يقتل شقيقه ذو 8 سنوات طعنا بآلة حادة بعين التوتة

إهتزت صبيحة اليوم مدينة عين التوتة بولاية باتنة، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 8 سنوات. بعدما قتل على يد شقيقه.

وحسب المهعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد اقدم طفل يبلغ من العمر 13 سنة على قتل أخيه البالغ من العمر 8 سنوات طعنا بآلة حادة على مستوى الرقبة بعد شجار أطفال بينهما. وسط حالة ذهول الأم التي تعمل طبيبة والأب المتواجد في العمرة.

من جهتها، فإن المصالح الأمنية استدعت مختص في الأمراض العقلية لإجراء الفحوصات اللازمة. للتأكيد أو فرضية إصابة الطفل بمرض التوحد.