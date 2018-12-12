باتنة عاصمة المهرجان الثقافي للمسرح الأمازيغي

ستكون ولاية باتنة، غدا الخميس، على موعد لإحتضان الطبعة العاشرة من المهرجان الثقافي الوطني للمسرح الأمازيغي.

وهذا بمشاركة عدد من المسارح الجهوية والجمعيات الثقافية الفنية على الصعيد الوطني.

هذا وسينطلق المهرجان رسميا يوم غد الخميس 13 ديسمبر 2018؛ بالمسرح الجهوي باتنة وسيستمر إلى غاية 19 ديسمبر الجاري.

حيث سيتمتع عشاق المسرح بمختلف العروض على مدار أيام المهرجان.

كما تتشرف محافظة المهرجان بدعوة كل الجزائريين من مختلف ربوع الوطن للقدوم إلى ولاية باتنة للاستمتاع بالمهرجان.

والتقرب اكثر من المواقع السياحية لعاصمة الأوراس.