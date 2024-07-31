باتنة: عامان و10 سنوات سجنا نافذا بعد ثغرة بـ53 مليار بملبنة الأوراس

أصدرت محكمة باتنة الإبتدائية عقوبة تتراوح بين سنتين و 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين. في قضية تعود إلى أسابيع مضت عندما كشفت تحقيقات أمنية في ملبنة الأوراس ثغرة مالية بقيمة 53 مليار سنتيم.

وذلك عقب تغيير حساب المؤسسة على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية. مع اكتشاف تزوير في الاختام وغيرها من الخروقات التي وصل عدد المتهمين فيها 16 متهما. من بينهم مدير الملبنة الذي ادين ب5 سنوات سجنا نافذا، ومتهمين اثنين استفادا من البراءة.

يذكر ان قضايا فساد عديدة باشرتها العدالة خلال الأشهر الاخيرة أطاحت بعدد من الاطارات ورجال المال. في وقت لا يزال الشارع الباتني ينتظر نتائج تحقيقات اخرى فتحتها هيئات ادارية قبل أشهر.