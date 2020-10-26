باتنة: “عدل” تعلن عن بيع محلات بحي 350 مسكن بارك أفوراج

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، عن بيع محلات تجارية وخدماتية بحي 350 مسكن بارك أفوراج بولاية باتنة.

وسيتم بيع 81 محلا تجاريا وخدماتيا عن طريق البيع العلني بالمزايدة وبالتعهدات المختومة، مع تحديد النشاط.

وحسب الإعلان الذي نشرته الوكالة فبإمكان المواطنين الرّاغبين في المشاركة في البيع بالمزايدة الإطلاع على مضمون الإعلان.

وصدر الإعلان اليوم 26 أكتوبر 2020 بجريدة ” الشعب”.

كما يمكن التقرب إلى مديرية المشاريع لوكالة عدل بولاية باتنة وسحب دفتر الشروط.

و حدّد آخر أجل لسحب دفتر الشروط 15 يوما ابتداء من تاريخ أول صدور للإعلان في الصحافة الوطنية، على الساعة 12.00.

وتنظم عملية فتح الأظرفة،في جلسة علنية في آخر يوم لإيداع العروض على الساعة 14.00، بمقر مديرية المشاريع لوكالة عدل باتنة.