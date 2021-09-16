باتنة.. عشريني يقتل إمرأة حامل بعدة طعنات خنجر

اعتزت قرية عيون العصافير في ولاية باتنة، على وقع جريمة بشعة، حيث أقدم عشريني على قتل إمرأة حامل بعدة طعنات خنجر.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن القاتل جار الضحية، وسبق وأن وقعت شجارات بينهما.

هذا وفارقت الضحية الحياة في عين المكان، وباشر الدرك الوطني تحقيقاته في الجريمة.

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