باتنة.. عملية بحث عن شخص تائه بجبال أم الرخا في مروانة

بقلم سعيد حريقة
شرعت قبل قليل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمروانة بولاية باتنة في عملية بحث واسعة عن شخص تائه بمنطقة ثاربعث بجبال أم الرخا.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الشخص الضائع على قيد الحياة ويتواصل هاتفيًا مع عناصر الإنقاذ، حيث يتم توجيهه عبر الهاتف خطوة بخطوة في محاولة لتمكينه من الوصول إلى الطريق الرئيسي بأمان.
وقد ضلّ المعني طريقه وسط الضباب الكثيف والثلوج والظلام، ما صعّب تنقله داخل المنطقة الوعرة.

