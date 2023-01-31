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قناة النهار

باتنة / عودة حركة المرور إلى الطرق المغلقة بسبب الثلوج

بقلم قناة النهار
باتنة / عودة حركة المرور إلى الطرق المغلقة بسبب الثلوج
طرقات
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باتنة / عودة حركة المرور إلى الطرق المغلقة بسبب الثلوج

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