قناة النهار باتنة / عودة حركة المرور إلى الطرق المغلقة بسبب الثلوج بقلم قناة النهار نشر في 31 جانفي 2023 - 11:36 طرقات شارك غرِّد أرسل 78 0 باتنة / عودة حركة المرور إلى الطرق المغلقة بسبب الثلوج إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/a43XU اقرأ أيضا قدوم إضطراب جوي وثلوج على المرتفعات بداية من الأسبوع المقبل قناة النهار 12 جانفي عبد الحميد بورومة: ملعب نيلسون مانديلا يحتوي على قاعات للتدريب ومطاعم ومرافق أخرى عالمية قناة النهار 14 جانفي تعرفوا على معاني وتقاليد الإحتفال بالسنة الامازيغية يناير مع إخلف ثنهينان مختصة في الديكور الامازيغي قناة النهار 12 جانفي فاسألوا : لا تقل ما شاء الله و شاء فلان قناة النهار 28 جانفي مومن أيت قاسي: منتخب النيجر يلعب على أخطاء المنافسين قناة النهار 20 جانفي سكيكدة: قرى محاصرة ومؤسسات تربوية مشلولة بسبب التساقط الكثيف للثلوج قناة النهار 28 جانفي الشلف: قناة النهار ببيت عزاء الفقيد الشـ.هيد "دحماني موسى محمد" قناة النهار 24 جانفي توفير مراكز علاج الإدمان وحماية الصيادلة أهم مقترحات قانون المؤثرات العقلية قناة النهار 25 جانفي تجارة: معارض محلية وفعاليات دولية .. المنتوج الجزائري ينفتح على العالم قناة النهار 29 جانفي فاسألوا : وجوب العدل بين الأولاد قناة النهار 30 جانفي