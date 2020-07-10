باتنة.. غلق أكثر من 150 محلا تجاريا لم يحترم أصحابها تدابير الوقاية كورونا

في عملية نوعية لقيت استحسان المواطنين كثيرا، قامت مصالح التجارة لولاية باتنة خلال الأيام الثلاث الأخيرة بدوريات مراقبة للمحال التجارية أسفرت عن اقتراحات غلق اكثر من 150 محلا تجاريا.

أغلبها تغذية عامة وأكشاك لم يحترم أصحابها تدابير الوقاية من فيروس كورونا خاصة ما تعلق بالكمامة والتباعد الجسدي، وقد تم تحويل اقتراحات الغلق لمصالح الأمن لتنفيذ عملية التشميع الفوري وفقا للقانون.

وطالب المواطنون بضرورة تكثيف هذه الدوريات سواء في عاصمة الولاية أو عبر البلديات والدوائر خاصة تلك التي تعرف إنتشارا كبيرا لوباء كورونا كبريكة ومروانة ونقاوس وغيرها.

مع الدعوة الى ردع المخالفين وتطبيق القانون عليهم بصرامة كبيرة، وحتى على المواطنين الذين يرفضون إستعمال الكمامة اويتهاونون في ارتدائها سواء داخل المحلات أوعبر الشوارع.