باتنة.. غلق فضاءات وحظائر التسلية ومنع التجمعات العائلية والأعراس

قرر والي باتنة، غلق جميع انشطة مؤسسات التسلية “فضاءات وحظائر التسلية” وفضاءات الترفيه “قاعات الحفلات”، خلال فترة تمديد الحجر المنزلي.

وحسب بيان لمصالح الولاية، فقد تم حظر أي نوع من التجمعات الاشخاص لا سيما التجمعات العائلية بمناسبة اعراس الزواج وحفلات الختان والمناسبات الاخرى التي تشكل عوامل مساعدة في انتشار الوباء.

وأضاف البيان، إنه يتعين على التجار ومختلف المتعاملين الامتثال لبروتوكولات الوقاية الصحية، لاسيما الزامية ارتداء القناع الوقائي والتباعد الجسدي لأي شخص يدخل الفضاء التجاري.

وتغلق فورا وبمجرد تحرير محضر معاينة المخالفة للمحلات التجارية في حالة عدم الإلتزام بتطبيق تدابير الحماية والوقاية المتخذة في اطار نظام الوقاية من انتشار الوباء.

هذا وتكلف مصالح مديرية التجارة مرفقة بمصالح الأمن، بتكثيف عمليات المراقبة الصارمة على مستوى المحلات والفضاءات التجارية وتنفيذ الغلق الفوري للمحلات مع ختمها بالشمع الأحمر، وسحب السجل التجاري وذلك دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ضد المخالفين.

وتأتي هذه الإجراءات، لتدعيم نظام الوقاية من انتشار فيروس كورونا، ومكافحته على مستوى إقليم ولاية باتنة.