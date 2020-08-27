باتنة: فتح تحقيق حول قضية 970 كيس حليب مرمية على جانب طريق وادي الماء

فتحت مديرية التجارة لولاية باتنة تحقيقا على خلفية العثور على 970 كيس حليب مبستر غير منتهي الصلاحية مرمية على جانب طريق جبلي ببلدية وادي الماء.

وأوضحت ذات المديرية في بيان لها ان قرار فتح تحقيق جاء بعد الاطلاع بتاريخ 2020/08/26 على منشور عبر الفيسبوك.

اين اظهر المنشور كمية من اكياس الحليب المبستر منتجة من طرف ملبنة الاوراس مرمية على جانب طريق جبلي ببلدية وادي الماء دائرة مروانة.

وعلى إثر ذلك قام أعوان الرقابة بمكتب مروانة بالتحقق ميدانيا من الامر بمعية مصالح الدرك الوطني ومكتب حفظ الصحة بالبلدية.

وإثر تنقلهم إلى عين المكان تم العثور 970 كيس حليب مبستر لايزال تاريخ صلاحيته ساري المفعول لكنه غير صالح للاستهلاك البشري.

ليتم إستدعاء موزع الحليب المعني الى مصالح المديرية للاستفسار حول الموضوع بعد الإتصال وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

التحقيق لا يزال متواصلا للوقوف على الاسباب الحقيقية المحيطة بالحادثة.