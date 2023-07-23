قناة النهار باتنة : فتح طريق الشلعلع تدعيم للسياحة وتقليص للمسافة بقلم قناة النهار نشر في 23 جويلية 2023 - 15:18 شارك غرِّد أرسل 92 0 باتنة : فتح طريق الشلعلع تدعيم للسياحة وتقليص للمسافة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/VL8Ay اقرأ أيضا طالع هابط: شاهد المجهودات الجبارة التي تبذلها الدولة الجزائرية لتوفير الماء للمواطن قناة النهار 18 جويلية طالع هابط: شاهد إبداع السلطات المحلية لولاية قالمة .. حاولوا إستنساخ حمام دباغ بالفضلات قناة النهار 04 جويلية شاهد ماقاله الرئيس حول المدن الجديدة بسيدي عبد الله و بوينان.."واش كانت ووين راها اليوم" قناة النهار 06 جويلية طالع هابط: النوي يثور ضد والي الطارف ويفضحه بسبب قضية توزيع السكنات قناة النهار 09 جويلية جزائريون: نسيمة كحول .. حرفية جمعت بين الكيمياء والماركتينغ في صنع مواد تجميل طبيعية قناة النهار 17 جويلية طالع هابط: أصحاب إنتاج الفحم بمعسكر يضربون قرار الوالي عرض الحائط ويواصلون تسميم السكان قناة النهار 11 جويلية موجة حر على المناطق الشمالية .. التفاصيل قناة النهار 07 جويلية سيدي بلعباس / عماد يحقق أمنية والدته المرحومة بنيله لشهادة البكالوريا قناة النهار 18 جويلية ميلة : السجن الأحمر..جرائـ.ـم شاهدة على بشاعة المستعمر قناة النهار 04 جويلية شاهد لحظة مؤثرة لفرحة مواطن وزوجته بعد إستفادتهما من سكن عمومي قناة النهار 06 جويلية