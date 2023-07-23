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قناة النهار

باتنة : فتح طريق الشلعلع تدعيم للسياحة وتقليص للمسافة

بقلم قناة النهار
باتنة : فتح طريق الشلعلع تدعيم للسياحة وتقليص للمسافة
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باتنة : فتح طريق الشلعلع تدعيم للسياحة وتقليص للمسافة

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