باتنة.. فيضان وادي البقرة ببريكة يتسبب في كارثة غير مسبوقة

شهدت قبل قليل دائرة بريكة بولاية باتنة تساقط امطار رعدية غير مسبوقة أدت الى فيضان وادي البقرة وتدفق سيوله الجارفة على الحواف،

ودخولها عشرات المساكن والشقق في حي النصر بالكامل وسط حالة رعب سكنت قلوب السكان الذين فر العديد منهم تاركين مساكنهم وممتلكاتهم.

وازداد خوف المواطنين اكثر بعد انقطاع التيار الكهربائي عير كامل الشوارع والازقة.

وسط تضارب في الانباء حول جرف الوادي الفائض لسيارات على متنها ركاب دون التمكن من تأكيد هذه المعلومات من مصادر رسمية،

يذكر ان مسؤول خلية الاعلام بمديرية الحماية المدنية النقيب عبد المالك بوعافية صرح للنهار ان مصالحه سجلت مساء اليوم 8 تدخلات في كل من بلديات باتنة وعين التوتة والحاسي تامهريت ووادي الماء وفم الطوب.

قامت خلالها بضم مياه السيول من داخل سكنات مواطنين عقب الامطار الطوفانية التي اجتاحت كل هذا البلديات مساء اليوم.

في انتظار جرد حصيلة خسائر فيضانات دائرة بريكة.