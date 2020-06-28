باتنة في الصدارة بـ59 حالة وتزايد المصابين في 15ولاية

سجلت وزارة الصحة اليوم السبت 305 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 5 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 12968 حالة مؤكدة بالفيروس أي ما يمثل نسبة 5.29 حالة لكل 100 ألف نسمة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 897 حالة وفاةكما ان الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمائة من مجموع الوفيات.

بينما تماثلت 169 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 9371 حالة.

في حين 24 ولاية سجلت بها ما بين حالة وواحدة و5 حالات و15 ولاية سجلت أكثر من 5 حالات.

كما اكد الإحصائيات أن ولاية باتنة تحتل الصدارة في عدد الإصابات بالفيروس لتليها سطيف متبوعة وهران ثم العاصمة.

وخلال 24 ساعة الاخيرة شهدت 12 ولاية إرتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وهي:

باتنة +59

وهران +41

سطيف +32

البليدة+ 17

ورڨلة +19

قسنطينة +15

أم البواقي +15

البويرة +14

تبسة +13

قالمة + 12

غرداية + 9

الجزائر + 9

سكيكدة +8

تيزي وزو +6