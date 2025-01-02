باتنة.. قتيلان و5 جرحى في اصطدام بين سيارتين

لقي شخصان حتفهما، فيما أصيب 5 آخرون، مساء اليوم الخميس، في حادث مرور بولاية باتنة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 88 أمام محطة لحلوح، بلدية ودائرة تازولت.

وأوضح المصدر ذاته أن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين، ما خلّف وفاة امرأتين تبلغان من العمر 40 و55 سنة، تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث.

وأصيب 5 آخرون تتراوح ٱعمارهم بين 24 و44 سنة بجروح. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.