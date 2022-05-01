باتنة: قتيلان و6 جرحى في انحراف حافلة لنقل المسافرين

تسبب حادث مرور تمثل في انحراف حافلة صغيرة لنقل المسافرين بولاية باتنة، في وفاة شخصين وإصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة.

وتدخلت وحدات الدرك الوطني لولاية باتنة من أجل تقديم يد المساعدة للمواطنين. وتسهيل حركة المرور إثر وقوع حادث مرور مميث بالطريق الوطني رقم 78 الرابط بين ولايتي سطيف وباتنة بالضبط ببلدية رأس العيون.

وحسب المعلومات الأولية وقع الحادث لحافلة صغيرة لنقل المسافرين بسبب انحرافها عن الطريق. مما أدى الى انقلابها. حيث خلّف الحادث وفاة شخصين وإصابة 06 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا من طرف الحماية المدنية للمستشفى المحلي.

من جهتها باشرت فرقة الدرك الوطني المختصة تحقيقا في حيثيات الحادث.