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باتنة.. قتيل في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 28

أخبار الجزائر
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باتنة.. قتيل في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 28
بقلم نويس عبد الجلال

أودى حادث مرور مميت، وقع سهرة اليوم الإثنين، بين ولايتي المسيلة وباتنة، إلى وفاة شيخ في عقده السادس من العمر.

وحسب مصادر مطلعة من الحادث، فإنّ الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 28 والرابط بين ولايتي المسيلة وباتنة.

والذي نجم عن انقلاب سيارته السياحية قد أسفر عن مقتل شيخ في الستين من العمر، في عين المكان.

وسجلت مصالح الحماية المدنية تدخلها فور وقوع الحادث، أين تم إجلاء الضحية المدعو “ج، بن ال”.

كما باشرت المصالح الأمنية والمختضة إقليميا في فتح تحقيق حول ملابسات هذا الحادث المميت.


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