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باتنة.. قتيل وجريح في اصطدام بين شاحنتين في بومقر

أخبار الجزائر
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باتنة.. قتيل وجريح في اصطدام بين شاحنتين في بومقر
بقلم نويس عبد الجلال

لقي شخص مصرعه فيما أصيب آخر بجروح خطيرة، في حادث مرور وقع اليوم الخميس، ببلدية بومقر في باتنة.

وحسب بيان للحماية المدنية، فإنّ الحادث الذي نجم عن اصطدام بين شاحنتين، من نوع “رونو ماجور” و”فوتون”، أودى بحياة شخص وإصابة آخر.

وقد خلّف الحادث وفاة شاب 30 سنة في عين المكان، فيما أُصيب الشاب الآخر23 سنة بإصابات متعددة وخطيرة بالجسم.

وقد تم تحويل جثة المتوفى من طرف الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف ببريكة.

في حين تم إسعاف وإجلاء الضحية المصاب إلى مصلحة الإستعجالات بنفس المستشفى، حسبما ورد في ذات البيان.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=713945

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