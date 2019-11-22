باتنة.. قتيل وجريح في حادث مرور ببريكة

وقع حادث مرور مميت ببلدية بيطام بدائرة بريكة في ولاية باتنة، خلف قتيل وإصابة شخص آخر بإصابات متعددة.

وتدخلت مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببريكة، على إثر حادث مرور الذي تمثل في اصطدام بين شاحنة ذات مقطورة من نوع “رونو ماجور” محملة بـ 25 عمود كهربائي وسيارة من نوع “هونداي أكسنت”.

الحادث بالطريق الوطني رقم 78 النقطة الكيلومترية 112 ببلدية بيطام دائرة بريكة.

حيث خلف الحادث وفاة شاب يبلغ من العمر 32 سنة سائق السيارة وهو مالكها في عين المكان وإصابة شاب يبلغ من العمر 30 سنة بإصابات متعددة.

تم نقل جثة المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بريكة بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة بمعية أفراد الدرك الوطني.

في حين تم إسعاف وإجلاء الضحية المصاب إلى مصلحة الإستعجالات بنفس المستشفى.