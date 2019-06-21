باتنة.. قتيل و3 جرحى في اصطدام حافلة لنقل المسافرين بسيارة في سريانة

هلك شخص، فيما أصيب 3 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور، وقع اليوم الجمعة، ببلدية سريانة، في باتنة حسبما أكّده بيان مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات اليبان، أن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 75 المكان المسمى الطاقة بلدية ودائرة سريانة، وفي حدود الساعة الحادية عشرة صباحا.

والذي نجم عن اصطدام بين سيارة من نوع فولسفاغن وحافلة لنقل المسافرين من نوع هيغر تعمل على خط باتنة – الجزائر.

وأضاف ذات المصدر، أن الحادث قد خلّف مقتل طفل ذو سنتين، وإصابة 3 آخرين من عائلة الطفل الضحية “شقيقه، ووالدته، وأبوه”.

وقدتم نقل جثة المتوفى والمصابين بعد إسعافهم من طرف عناصر الحماية المدنية إلى العيادة متعددة الخدمات بسريانة.

فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقا في أسباب وملابسات الحادث، يُضيف المصدر.