باتنة: كلب ينهش جسد 3 أطفال بكشيدة

عرف أمس حي كشيدة بمدينة باتنة حادثة مأساوية بسبب كلب ضخم هاجم مجموعة من الأطفال. وافترس 3 منهم أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة في مواضع مختلفة من الجسم.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الأمر يتعلق بطفلة عمرها 16 سنة، وأخرى بعمر 8 سنوات. لحقها الكلب إلى غاية مسكنها العائلي وتبعها عبر السلالم إلى أن تمكن منها لولا سرعة تدخل أقربائها. أما الضحية الثالثة فهو تلميذ في الطور المتوسط يبلغ من العمر 13 سنة. أصيب بجروح خطيرة لا يزال يتلقى بسببها العلاج في المستشفى الجامعي بن فليس التهامي.

وفي الوقت الذي باشر فيه أولياء الضحايا إجراءات مقاضاة صاحب الكلب، تعالت مجددا نداءات تطالب من السلطات المعنية التدخل للحد من ظاهرة تربية الكلاب المنتشرة بشكل مخيف وسط الأحياء بين الشباب. الذين يسطحبون كلابهم وسط التجمعات السكانية والأماكن العامة دون حسيب ولا رقيب.

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