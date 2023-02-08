باتنة: لجنة وزارية للتحقيق في فضيحة مناصب إدماج وهمية بمديرية التربية

حلّت بمديرية التربية لولاية باتنة لجنة وزارية حققت مع عدد من رؤساء المصالح المعنيين بملف الإدماج والتوظيف. وذلك بعد الإخطار الذي رفعته مديرية التربية لولاية باتنة قبل أيام

وتمثل الإخطار في إكتشاف أكثر من 35 حالة استفادت من الإدماج الأخير الذي أقره رئيس الجمهورية رغم عدم أحقيتها في ذلك. وبالمقابل أكثر من 30 حالة أخرى تم إقصاؤها رغم أحقيتها في الإدماج. ما دفع بهذه الأخيرة الى التحرك عبر كل الاتجاهات. رافعين نداءات استغاثة هنا وهناك على أمل إبلاغ صوتها الى الجهات المعنية.

ولحسن حظ هؤلاء أنّ فضيحة حرمان التلميذة ريان لغلوغ من حقها في الدراسة بثانوية معاش إبراهيم، قد عجلت بتنحية مدير التربية السابق لباتنة. وتعويضه بمدير جديد أصر على عدم تغطية ما ورثه من خروقات قانونية في ملف إدماج الأساتذة المتعاقدين.

كما قرّر كشف كل التلاعبات وإخطار الوزارة بها، فكانت البداية بإلغاء قرارات توظيف 37 مستفيدا من الإدماج بطريقة غير قانونية. مع إحالة ملف هذه القضية المثيرة للرأي العام على العدالة للبث في شقها الجزائي.

يذكر أن الأساتذة المتعاقدين الذين حرموا من الإدماج رغم أحقيتهم في ذلك. والبالغ عددهم 31 أستاذا، يناشدون الوزارة الوصية التدخل لإنصافهم كحالة خاصة.

كما يذكر أن فضيحة ملف إدماج الساتذة المتعاقدين في ولاية باتنة دفع بوزارة التربية الوطنية إلى إرسال لجان تحقيق الى عديد ولايات الوطن شرقا وغربا. للتأكد من سلامة إجراءات التوظيف وحتى تتأكد من تسجيل خروقات مديرية التربية لولاية باتنة في مديريات ولايات أخرى.

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