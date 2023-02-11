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قناة النهار

باتنة.. لحظة تشييع جثماني الأم وابنتها اللتين توفيتا في زلزال تركيا

بقلم قناة النهار
باتنة.. لحظة تشييع جثماني الأم وابنتها اللتين توفيتا في زلزال تركيا
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/rhLq1
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