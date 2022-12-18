قناة النهار باتنة.. للحد من الغش في المعدن الأصفر.. تجارة الذهب يطالبون بإستغلال تقنيات حديثة بقلم قناة النهار نشر في 18 ديسمبر 2022 - 20:50 الجزائر شارك غرِّد أرسل 86 0 رابط دائم : https://nhar.tv/2OR8E اقرأ أيضا رئيس الجمهورية يخص ملك الأردن بإستقبال رسمي بمقر الرئاسة قناة النهار 04 ديسمبر أجواء باردة ليلة اليوم على هذه المناطق قناة النهار 17 ديسمبر مومن أيت قاسي: المنتخب الهولندي تأهل بأقل جهد لكن لا أرشحه للذهاب بعيدا قناة النهار 29 نوفمبر صريح جدا: علاقة المرأة الجزائرية مع أخوات زوجها.. إجابات صادمة ! قناة النهار 07 ديسمبر الخوف من الإختـ ـطاف والإعتـ ـداء يجبر الأولياء على مرافقة أولادهم إلى المدرسة قناة النهار 07 ديسمبر صحة: إستعمال المفرط و العشوائي للمكملات الغذائية .. أي أخطار قد ينجم عنها قناة النهار 10 ديسمبر نسيمة جعفر باي: الممثلين في كل عالم عايشيين بخير إلا في الجزائر غير لاعبي كرة القدم ومغنيي الراي قناة النهار 08 ديسمبر عائلة الطفلة "ميسيكا" ببجاية تناشد المحسنين والسلطات لمساعدتها للعلاج في الخارج قناة النهار 02 ديسمبر مجمع "إيريس" يطلق تكنولوجية "غوغل تيفي" لأول مرة في الجزائر قناة النهار 29 نوفمبر تبسة: وصول زوج وإبن المعتمرة المتوفية بتركيا والسلطات المحلية تتقدم بواجب التعزية قناة النهار 06 ديسمبر