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قناة النهار

باتنة.. للحد من الغش في المعدن الأصفر.. تجارة الذهب يطالبون بإستغلال تقنيات حديثة

بقلم قناة النهار
باتنة.. للحد من الغش في المعدن الأصفر.. تجارة الذهب يطالبون بإستغلال تقنيات حديثة
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/2OR8E
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