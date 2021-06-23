باتنة..محكمة نقاوس تدين شابا بـ18 شهر حبس نافذ بتهمة تسريب مواضيع الباكالوريا

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باتنة..محكمة نقاوس تدين شابا بـ18 شهر حبس نافذ بتهمة تسريب مواضيع الباكالوريا
بقلم سعيد حريقة

أدانت محكمة نقاوس  بباتنة، شابا بـ18 شهر حبس نافذ بتهمة تسريب مواضيع البكالوريا، بعد تسريبه موضوع مادة الرياضيات يوم 21 جوان عبر موقع تم اعداده خصيصا لتسريب مواضيع “الباك”، حسب ما كشفته تحقيقات الدرك الوطني.

هذا وكشف وكيل جمهورية محكمة نقاوس، أن المتهم تمت محاكمته وفقا لإجراءات المثول الفوري،  كما تم ايداعه الحبس  مباشرة من الجلسة مؤكدا ذات المتحدث، أن التحقيقات انطلقت بعد إخطار الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما  تمت مصادرة الوسائل المستعملة في عملية التسريب.


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