باتنة: مقتل خمسيني في ايام العيد بأيشمول

اهتز يوم عيد الأضحى سكان بلدية اينوغيسن ودائرة ايشمول بولاية باتنة على وقع جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها المسمى ” م عمار ” البالغ من العمر حوالي 50 سنة متزوج وأب لـ3 أبناء، والذي عُثر عليه جثة هامدة داخل حقل تفاح يقوم بالاعتناء به في منطقة ” ثاجرنيت ” ببلدية غسيرة.

وحسب شهود عيان فإن الضحية كانت بادية عليه آثار ضربة بآلة حادة على مستوى الرأس، وفي الوقت الذي شيعت فيه جنازة الضحية أول أيام عيد الأضحى، باشرت فيه مصالح الدرك تحقيقا معمقا استمعت خلاله الى ضحية آخر يدعى ” ب برهان ” وهو مسؤول فندق بنفس المنطقة تعرض أيضا لاعتداء بآلة حادة على مستوى الرأس كادت أن تقضي عليه، وقد أسفرت التحقيقات مبدئيا عن توقيف مشتبه فيه واحد تجري حاليا التحقيقات معه للتأكد ما إن كانت له علاقة في جريمة القتل أم أنه كان وراء حادثة الاعتداء على مسؤول الفندق فقط، وما هي العلاقة بين الحادثتين، علما أن مشاكل سابقة حدثت بين المشتبه فيه الموقوف وجاره صاحب الفندق ” ب برهان “، كما أن ضحية جريمة المسمى ” ب عمار ” جار لهما أيضا.