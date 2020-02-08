باتنة.. مقتل شخصين وجرح 5 آخرين في 3 حوادث مرور منفصلة

قتل شخصان و اصيب 5 أشخاص أخرين في 3 حوادث مرور منفصلة سجلتها مصالح الحماية المدنية اليوم بولاية باتنة.

وتدخلت مساء اليوم، مصالح لمديرية الحماية المدنية لولاية باتنة، ممثلة في إسعافات وحدة القطاع عين ياقوت، على إثر حادث مرور مميت.

الحادث تمثل في دهس شاحنة من نوع “JAC” لطفل صغير أثناء رجوعها إلى الخلف، ، في حدود الساعة السادسة والنصف مساء بالمكان المسمى قرية ذراع بولطيف- ثنية سعيدة ببلدية عين ياقوت دائرة المعذر.

حيث خلف الحادث الأليم وفاة الطفل سبلغ من العمر 3 سنوات في عين المكان، تم نقل جثته إلى العيادة المتعددة الخدمات عين ياقوت، وبعدها تم تحويلها من هذه الاخيرة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الإستشفائي الجامعي باتنة بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة بمعية أفراد الدرك الوطني.

كما تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية عين جاسر، في نفس هذا اليوم في حدود الساعة السابعة مساء لأجل حادث مرور مميت آخر تمثل في إصطدام بين سيارة من نوع “رونو ميقان” ودراجة نارية.

الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 77 النقطة الكيلومترية 173 بالقرب من مقبرة الشهداء ببلدية أولاد سلام دائرة رأس العيون.

حيث خلف الحادث الأليم وفاة سائق الدارجة النارية وهو مالكها شاب يبلغ من العمر 17 سنة في عين المكان.

وتم نقل جثته من طرف إسعافاتنا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مروانة بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة بمعية أفراد الدرك الوطني.

وتدخلت إسعافات الوحدة الثانوية المعذر ومركز إسعاف الطرقات جرمة، في حدود الساعة الرابعة وعشرون دقيقة مساء على إثر حادث مرور خطير آخر تمثل في إصطدام بين شاحنة من نوع “FOTON” وسيارة من نوع “GELLY”، بالطريق الولائي رقم 165 أ النقطة الكيلومترية 13 ببلدية بومية دائرة المعذر. الحادث خلف إصابة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 5سنوات و66 سنة بإصابات وجروح متعددة.

تم اسعافهم ونقلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات المعذر، فيما تم تحويل ضحيتين من بين الضحايا الخمسة إلى المركز الإستشفائي الجامعي باتنة بحضور أفراد الدرك الوطني.