باتنة.. مقتل كهل في إنحراف سيارة بعزيل عبد القادر

قتل، مساء اليوم، كهل في حادث مرور ببلدية عزيل عبد القادر في باتنة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدينة بالجزار، على إثر حادث إنحراف وإنقلاب سيارة من نوع “بيجو بارتنر”، في حدود الساعة السابعة إلا عشرون دقيقة مساء.

الحادث وقع بالطريق الولائي رقم 35 المكان المسمى مشتة أولاد دراجي ببلدية عزيل عبد القادر دائرة الجزار.

كهل يبلغ من العمر 49 سنة، سائق السيارة وهو مالكها، تم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بريكة بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة.

وقتحت مصالح الدرك الوطين تحقيا في الحادث.