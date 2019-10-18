 باتنة : مقتل 5 أفراد في موكب زفاف بحاسي برقوق بين تاجنانت وعين جاسر

أخبار الجزائر
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 باتنة : مقتل 5 أفراد في موكب زفاف بحاسي برقوق بين تاجنانت وعين جاسر
بقلم سعيد حريقة

لقي 5 أشخاص حتفهم إثر حادث مرور وقع اليوم الجمعة بحاسي برقوق بين تاجنانت وعين جاسر ولاية بباتنة.

وحسب مصادر النهار اونلاين الحادث حول عرس زفاف الى مأتم حقيقي وقع على الساعة 50 : 17 بالطريق الولائي رقم 17 النقطة الكيلومترية 07 .

وتمثل في إصطدام سيارة سيارة من نوع دايو نوبيرا DAEWOO- NUBIRA وشاحنة من نوع سوناكوم K66 كانت في الاتجاه المعاكس.

مااسفر عن وفاة 5 أشخاص من اهل العروس ومن بينهم والدة العروس وطفلة صغيرة، وكذا دركي اعمارهم مابين 24 و 51 سنة

وتم نقلهم قبل قليل الى مستشفى سريانة بباتنة، بينما فنحت المصالح الامنية تحقيقا في الحادث.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=714438

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