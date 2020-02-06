باتنة: نشوب حريق بحاوية مقطورة ذات مبرد وتلف قناطير من الشكولاطة

تمكنت مصالح الحماية المدنية، لولاية باتنة، من إخماد حريق نشب بحاوية مقطورة ذات مبرد لشاحنة محملة بالشيكولاطة بالطريق الوطني رقم 75 بلدية جرمة دائرة المعذر.

وحسب بيان ذات الهيئة، الحريق شب ليلة الأربعاء، في حدود الساعة الثامنة والنصف مساء، بالطريق الوطني رقم 75.

وتمكنت من إخماده مع منع انتشار الحريق وتمدده إلى القاطرة، بحضور الدرك الوطني، ودامت العملية ساعة ونصف من الزمن.

وخلف الحريق احتراق شبه كلي للحاوية المقطورة ذات مبرد طولها 14 متر، وتلف كمية معتبرة من مادة الشيكولاطة تقدر بالأطنان مع احتراق عجلات المقطورة، فيما تم إنقاذ باقي الشاحنة.