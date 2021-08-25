باتنة.. نشوب حريق مهول بمطاحن الأوراس “أريس”

نشب حريق مهول، صبيحة اليوم الأربعاء، في مطاحن الأوراس “أريس” بولاية باتنة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية. وتعمل حاليا المصلحة ذاتها، على التحكم ومحاصرة الحريق.

وتدخلت الحماية المدنية، بست وحدات “اريس، منعة، تكوت، تيمقاد، الشمرة، والحدة الرئيسية”. بالإضافة إلى 10 آليات تدخل وأكثر من 25 عون بمختلف الرتب.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb