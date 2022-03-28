باتنة.. هذه قصة العثور على جثة مكبّلة أمامها ورقة مكتوب عليها “هذا الشخص يستحق القتل”!

نطقت، مساء أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية العادية في باتنة، بحكم الإعدام في حق متهم من مواليد 1959، بعد تورطه في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجنحة تشويه وممارسة أعمال وحشية على جثة.

القضية عرفت الكثير من الشدّ والجذب بين مختلف الأطراف حول تفاصيلها وحيثياتها، وقد عاد الملف بعد الطعن بالنقض إلى المحكمة العليا، وكان الحكم الابتدائي ببراءة المتهم والاستئنافي بإدانته بحكم الإعدام، ليتم النطق بنفس الحكم يوم أمس.

وحسب ما جرى في جلسة المحاكمة، فإن حيثيات القضية تعود إلى تاريخ الثالث أفريل 2017، عندما تم العثور على الضحية، وهو مقاول، جثة هامدة مكبل اليدين والرجلين وعليه آثار عنف واعتداء وحروق طفيفة، وملفوف في أكياس بلاستيكية مرمي على قارعة الطريق على امتداد مجاري الصرف الصحي بالطريق الاجتنابي المؤدي نحو منطقة “تازولت”، كما تم العثور في مسرح الجريمة على ورقة مكتوب فيها أن “هذا الشخص يستحق القتل”، وعلى الفور تم فتح تحقيق في الحادثة لمعرفة مختلف التفاصيل، والبداية كانت بمحاضر المعاينة، ثم الاستناد لتقرير الطبيب الشرعي، الذي يفيد أن الوفاة كانت نتيجة الخنق.

ومواصلة للتحريات، تم توقيف المشتبه فيه الذي يعدّ صديق الضحية وتوجيه أصابع الاتهام إليه، لكنه نفى وأنكر جميع التهم، واصفا إياها بالادعاءات الباطلة عبر جميع مراحل التحقيق، كما كشفت التحقيقات عن وجود معاملات مالية وديون بمئات الملايين بين الفقيد والمشتبه فيه، وقد ناقش دفاع الطرفين الأدلة والبراهين المتعلقة بخبرات تطابق الخطوط وبقع الدم، وعلى هذا الأساس، طالب دفاع المتهم ببراءة موكلهم، في حين تمسك دفاع الأطراف المدنية بثبوت القرائن والبراهين، وقد التمس من جهته ممثل الحق العام تسليط عقوبة الإعدام، وبعد المداولة القانونية للقضاة والمحلفين، نطقت محكمة الجنايات الاستئنافية العادية بحكم الإعدام.

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تعرضت صبيحة اليوم الأحد التلميذة “ف إ” المتمدرسة في السنة أولى ثانوي إلى إصابات متفاوتة الخطورة إثر سقوطها من الطابق الأول بثانوية عياش مقلاتي ببلدية الحاسي تامهريت بدائرة عين جاسر بولاية باتنة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن مصالح الحماية المدنية قد نقلت التلميذة إلى المستشفى في وضعية غير مستقرة. كما أضافت مصادر محلية فإن فرضية محاولة الإنتحار غير مستبعدة وهو ما تحققه في شأنه مصالح الدرك الوطني.

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إصابة 17 تلميذا بتشنجات بعد تلقيهم لقاحات ضد شلل الأطفال بمتوسطة

إستقبلت سابقا مصلحة استعجالات مستشفى نقاوس بولاية باتنة 17 تلميذا من متوسطة القاعدة 5 بعد أن ظهرت عليهم أعراض تشنجية مختلفة.

وذلك عقب تلقيهم لقاحات من طرف مصلحة الصحة المدرسية ضد مرض شلل الاطفال (البوليو) أو poliomyelitis. وحسب الاطباء فإن هذه الظاهرة التشنجية لها ارتباطات أكثر بالجانب النفسي.

في وقت قال فيه مدير الصحة الجوارية، أن أغلب الحالات غادرت المستشفى بعد تلقيها الاسعافات اللازمة.

تحقيقات حول منح مساكن وظيفية في قطاع التربية لغير مستحقيها بباتنة!

واصلت، لجنة تحقيق وزارية، تحقيقاتها في مديرية التربية لولاية باتنة حول واقع السكنات الوظيفية التي أثارت الكثير من الجدل وأسالت الكثير من الحبر، منذ تنصيب المدير الحالي “علقمة بوراس”، على رأس قطاع التربية بالولاية.

حيث استقبلت وزارة التربية الوطنية العديد من الشكاوى والرسائل حول التوزيع الفاضح للسكنات الوظيفية على غرباء. وعلى أشخاص لا تتوفر فيهم أدنى شروط الاستفادة، وسط فوضى غير مسبوقة، وهي القضية التي تطرقت إليها “النهار” في أعداد سابقة.

وكشفت مصادر مطلعة، أن لجنة التحقيق استمعت لمدير التربية ولعدة موظفين لهم علاقة بالموضوع.

وتزامن نزول لجنة التحقيق هذه، وبرقية وزير التربية لمديري القطاع عبر ولايات الجمهورية، تأمرهم بتحيين وضعية السكنات الوظيفية.