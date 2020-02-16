باتنة.. هكذا تلاعبت ملبنة عمومية وموزع خاص بحليب الزواولة

ضبطت مديرية التجارة لولاية باتنة، اليوم الأحد، أحد موزعي مادة الحليب مع ملبنة عمومية، تلاعبان بحصة الدعم من هذه المادة.

وكشف وزير التجارة عبر صفحته الرسمية، حيثيات القضية، التي تعود إلى أنّه يوجد موزع حليب بباتنة، يأخذ حصته من ملبنة عمومية بذات الولاية، وبدل توزيعها على التجار، يقوم بإفراغها في أوعية.

وأوضح ذات المسؤول، بأنّ الموزع بعد عملية إفراغ الحليب في أوعية يقوم بإعادتها إلى الملبنة، عن طريق شخص آخر، على أساس أنّها حليب بقر طازج.

كما أشار ذات نفس التحدث وفق ذات المصدر، إلى أنّ العمليتين السابقتين من طرف الموزع يأخد منها فائدتين وهي الثمن وحصة الدعم على التوالي.

وبعد ضبطهما، من طرف مديرية التجارة لولاية باتنة، خليفة جلاب، طرح تساءل كيف لهذه الملبنة العمومية أن تأخذ الحليب بدون التحاليل المخبرية!.

كما أشار إلى أنّ الشكوى المقدمة من طرف مديرية التجارة بباتنة، بأنّها من توضح هل صدفة أو تقاعس أو تواطئ.