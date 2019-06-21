باتنة : هلاك شيخ دهسا بسيارة في بريكة

لقي شيخ في العقد الثامن من العمر حتفه، دهسا بسيارة بقرية تازغت في بريكة، حسبما أشار إليه اليوم الجمعة، بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأكّد ذات البيان، أنه في حدود الساعة التاسعة والربع ليلا وقع حادث، حيث دهست سيارة من نوع “أكسنت” شيخا يبلغ من العمر 18 سنة.

ويضيف ذات المصدر، أن الضحية لفظ انفاسه الأخيرة في عين المكان، نُقل على إثرها إلى مصلحة حفظ

الجثث بمستشفى محمد بوضياف ببريكة، من طرف أعوان الحماية المدنية.

وذلك بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة بمعية أفراد الدرك الوطني، حسبما أبرزه البيان.