باتنة.. هلاك عشريني في حادث دراجة نارية

لقي شخص حتفه في حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الإجتنابي الشمالي أمام محطة الخدمات، بلدية وادي الشعبة، بولاية باتنة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث اصطدام شاحنة بدراجة نارية على مستوى الطريق الاجتنابي. الشمالي أمام محطة الخدمات، بلدية وادي الشعبة، دائرة باتنة.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 28 سنة. تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور