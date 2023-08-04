باتنة: هيئة المهندسين المعماريين تنفي خضوع أي من أعضائها للتحقيق

كذب أعضاء المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين لولاية باتنة بخصوص ما نشر بجريدة النهار عدد السبت 22 جويلية. في المقال المعنون بـ “وزارة المالية تحقق في صفقات مشبوهة باتنة”.

وأشارت أن المعلومات الواردة في المقال لا أساس لها من الصحة وليس لها أي مصدر.

وأشار المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين لباتنة أن ما جاء في المقال يمس بالهيئة. وسبب ويسبب أضرار تمتد إلى المنتسبين إليه من مهندسين معماريين معتمدين.

كما أكد المجلس عدم خضوع أي من أعضائه لأي نوع من أنواع التحقيق. لا فيما يخص القضية المذكورة في المقال ولا في أي قضية أخرى منذ تأسيس الهيئة.

كما أن حضور ممثل المجلس المحلي للهيئة بلجان التقييم بالمديرية المذكورة كان بصفة ملاحظ لا غير. وذلك بين عام 2021 إلى غاية أواخر عام 2022.

أما لجان التقييم الأخيرة بذات المديرية فكان طبقا للقرار الصادر عن الوزارة الوصية.