باتنة: وفاة أربعينية بلدغة أفعى ببلدية أولاد سلام

لفظت صبيحة اليوم إمرأة أربعينية أنفاسها الأخيرة في مستشفى علي النمر بمروانة بولاية باتنة. متأثرة بسم أفعى لدغتها بمسكنها المتواجد ببلدية أولاد سلام.

وهي الحادثة التي جددت مطالب سكان بلدية أولاد سلام بضرورة تفعيل الخدمات الصحية على مستوى عيادتهم التي اعتبروها هيكلا بلا روح.، مستدلين بأن المرحومة تم تحويلها بداية الى هذه العيادة، وبسبب انعدام الإمكانيات تم تحويلها الى مستشفى مروانة على مسافة اكثر من 25 كلم. وهي مسافة سمحت حسب المواطنين بتمكن السم من الضحية التي فارقت الحياة مباشرة بعد وصولها الى مستشفى مروانة.