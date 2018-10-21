باتنة.. وفاة المجاهد أحمد قادة آخر مجموعة الـ 16

توفي اليوم المجاهد أحمد قادة آخر مجموعة الـ 16، الذين وصفهم الإستعمار الفرنسي بالخارجون عن القانون.

المرحوم توفي عن عمر 92 سنة بعد مرض الزمه الفراش، بعدما خضع لعمليتين جراحتين، على مستوى الدماغ منذ سنتين.

أحمد قادرة كان مديرا للحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة في عهدته الثانية، من بين أكبر الداعمين للرئيس، منذ سنة 1999.

حيث يعتبر من مؤسسي التنسيقية الوطنية للجمعيات المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية،

والمتتبع لتاريخه النظالي والثوري يجده بدأ الكفاح في سن مبكر .

بحمل السلاح في وجه المستعمر الفرنسي خلال الاربعينيات وبداية خمسينيات القرن الماضي.

قبل اندلاع ثورة نوفمبر رفقة 15 مجاهدا وهي المجموعة التي سماها الاستعمار الفرنسي بمجموعة الخارجين عن القانون.

كما تعد هذه المجموعة بقيادة حيين برحايل سندا حقيقيا ودعما قويا لمفجري الثورة في منطقة الأوراس.