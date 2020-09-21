باتنة..وفاة المجاهد مصطفى بلعلمي عن عمر يناهز 86سنة

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باتنة..وفاة المجاهد مصطفى بلعلمي عن عمر يناهز 86سنة
بقلم سعيد حريقة

توفي مساء اليوم، في مستشفى باتنة الجامعي المجاهد مصطفى بلعلمي،المدعو مصطفى العشي وهو احد مجاهدي منطقة الاوراس والرعيل الاول من المجاهدين.

وذلك بمسقط راسه بولاية باتنة وعن عمره  86سنة، حيث التحق المجاهد رحمه الله بصفوف الجيش الوطني بداية سنة 1954 مع اندلاع الثورة وحمل السلاح ضد المستعمر الفرنسي.

وذلك برفقة عدد من المجاهدين الكبار بمنطقة الاوراس من بينهم الشهيد البطل مصطفى بن بولعيد والمجاهدين عمار زعزع ولزهر حداد وغيرهم بمناطق “نارة” ومنعة.

وكذا اريس وواد عبدي وجبال بوعريف بعين زغدان مسقط راسه .هذا وتجدر الاشارة الى أنه توفي بعد صراع مع المرض.


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