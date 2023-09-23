باتنة.. وفاة امرأة في حادث مرور  ببلدية زانة البيضاء

لقيت امرأة مصرعها، يوم السبت، في حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 75 بلدية زانة البيضاء في ولاية باتنة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 14سا08د من أجل حادث دهس سيارة سياحية لامرأة على مستوى الطريق الوطني رقم 75 بلدية زانة البيضاء دائرة سريانة.

وأضاف ذات البيان، ان الحادث خلف وفاة امرأة تبلغ من العمر حوالى 68 سنة، مما تسبب لها إصابات بليغة وفقدان للوظائف الحيوية، ليتم تحويلها الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مروانة.