باتنة.. وفاة امرأتين وإصابة 3 آخرين في حادث دهس سيارة بعين التوتة

في حادث مأساوي هز سكان بلدية عين التوتة بولاية باتنة، لقيت مساء اليوم امرأتين، إحداهما حامل، مصرعهما، فيما أُصيبت امرأتان وطفل بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادث دهس تعرضوا له من طرف سيارة سياحية بحي الشافات.

وحسب بيان خلية الإعلام التابعة لمديرية الحماية المدنية لولاية باتنة، فقد تدخلت مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين التوتة فور وقوع الحادث.

وتم إسعاف الضحايا وإجلاؤهم على جناح السرعة نحو المؤسسة الاستشفائية لتلقي العلاج اللازم.

وخلف الحادث حالة من الحزن والأسى وسط سكان الحي، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث الأليم.