باتنة: وفاة ثاني ضحية في إنفجار الغاز ببلدية فيسديس

إرتفعت حصيلة ضحايا إنفجار الغاز ببلدية فيسديس بولاية باتنة، الذي وقع يوم أمس الجمعة، إلى قتيلين. حيث توفي اليوم السبت، إبن الضحية التي توفيت ليلة أمس في الإنفجار.

ووقع الحادث أمس الجمعة، في حدود الساعة 18 سا و10 د، خلف وفاة إمرأة تبلغ من العمر 27 سنة. وإصابة 6 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم رضيع يوجد في حالة حرجة .

ووقع الإنفجار في عمارة من 5 طوابق، كما خلّف أضرار كبيرة في 3 شقق في الطابق الأول وتشققات في شقتين في الطابق الثاني وشقتين في الطابق الثالث. بالإضافة إلى مستودعين كبيرين في الطابق الأرضي وإتلاف 4 سيارات كانت مركونة بالقرب من العمارة.

إقرأ أيضا:

لقيت إمراة حتفها فيما اصيب 4 أشخاص أخرين اليوم الجمعة إثر حادث إنفجار للغاز داخل شقة ببلدية فيسديس بولاية باتنة.

وحسب مصادر النهار اونلاين الحادث وقع داخل شقة ببلدية فيسديس وتمثل في تسرب للغاز داخل المنزل ما إدى إلى إنفجار. وأسفر الحادث عن وفاة إمراة وإصابة 4 اخرين كانوا داخل المنزل. واضافت ذات المصادر ان اصابة احد الجرحى وصفت بالخطيرة.

وعلى إثر ذلك تدخلت مصالح الحماية المدنية مصحوبة بمصالح الامن لمكان الحادث أين تم نقل الضحية لمصلحة حفظ الجثث. بينما نقل الضحايا إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بمستشفى لولاية.

من جهتها مصالح الأمن المختصة إقليميا فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

وعقب الحادث تنقل والي باتنة إلى مكان الحادث لمعاينة الاضرار أين قرر إسكان العائلات المتضررة من الإنفجار إلى غاية إكمال اشغال الترميم.

باتنة: تخصيص 6 سكنات للتكفل بالعائلات المتضررة من إنفجار الغاز بفسديس

كما أمر والي ولاية باتنة توفيق مزهود بتخصيص 6 سكنات للتكفل بالعائلات المتضررة من حادث تسرب الغاز. المتبوع بإنفجار بشقة في الطابق الأول بعمارة ببلدية ببلدية فسديس مساء الجمعة.

وحسب مصالح الولاية، فقد قام الوالي بمعاينة ميدانية لمكان الحادث، وقرر التكفل بإسكان كل العائلات المتضرة من الإنفجار. إلى غاية الإنتهاء من أشغال الترميم التي أمر مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بمباشرتها. كما تفقد والي الولاية ضحايا الإنفجار بالمركز الاستشفائي الجامعي بباتنة وأسدى تعليمات للتكفل الأمثل بهم. يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها