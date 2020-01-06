باتنة.. وفاة ثلاثيني إختناقا بالغاز في حي “بارك أفوراج”

لقي، شاب يبلغ من العمر 33 سنة مصرعه، جرّاء تسمم غاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من موقد تقليدي بـ”بارك أفوراج”، في باتنة.

وقال بيان الحماية، أنّها تدخلت صباح يوم الأحد، في حدود الساعة التاسعة صباحا 9سا و8د، على إثر وفاة شاب.

وأوضح ذات المصدر، بأنّ الشاب وُجد متوفي، بحي بارك افوراج بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد تقليدي.

وأضاف ذات المصدر، أنّه بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة بمعية أفراد الأمن الوطني، وبحضور مصالح الإعانة الطبية المستعجلة.

فقد تم نقل جثته من طرف الحماية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الإستشفائي الجامعي باتنة، مضيفا أنّه يبقى التحقيق جاري من طرف المصالح المعنية.