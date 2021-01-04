باتنة: وفاة رجل وإنقاذ زوجته وابنته الرضيعة من الإختناق بالغاز

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية باتنة من إنقاذ إمرأة وابنتها الرضيعة من الموت المحقق بالغاز، فيما توفي زوجها.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الزوج يبلغ من العمر 28 من العمر، وزوجته 27 سنة وابنته الرضيعة (سنتين).

وأضاف البيان، أن السبب راجع إلى إختناقهم بغاز أول أكسيد الكاربون المنبعث من مدفأة مسكنهم العائلي بحي 20 مسكن وسط مدينة باتنة.

وأشار المصدر إلى أن السبب المحتمل حسب المعاينة الأولية هو انفصال قناة تصريف الغازات المحترقة عن المدفأة.

وقامت الحماية المدنية بإسعاف الزوجة وابنتها الرضيعة قبل تحويلهم الى المستشفى الجامعي، ونقل جثة الزوج.