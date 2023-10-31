باتنة: وفاة سائق جرافة إثر انهيار بناية كان يقوم بهدمها

لقي أمس عامل في المؤسسة العمومية للنظافة وتزيين المحيط يدعى “ش ح” حتفه في حادث إنهيار بناية عليه عندما كان يقوم بهدمها بواسطة آلة جرافة بمنطقة تامشيط بلدية باتنة في اطار عملية هدم للبنايات الفوضوية التي تشرف عليها بلدية باتنة.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى “النهار”، ووفقا لما أظهره فيديو تم انتشاره عبر وسائط التواصل الإجتماعي لحظة الحادثة. فإن العامل كان يقود جرافة من الحجم الكبير ويقوم بهدم البناية في ظروف يعتقد أنها لا تتوفر على أدنى شروط الحماية. الأمر الذي خلق حالة من الغضب وسط المواطنين الذين طالبوا يفتح تحقيق. حول الحادثة ومعاقبة كل المتورطين والمتهاونين.

للإشارة، فإن البناية التي كانت محل عملية الهدم وانهارت على سائق الجرافة تعود ملكيتها لرجل اعمال معروف شيدها كمدرسة قرآنية. كما تجدر الاشارة أيضا إلى أن العامل الضحية متزوج ومحل اجماع على طيبته وتفانيه في العمل.