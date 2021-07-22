باتنة.. وفاة شابين كانا يحتفلان بنجاحهما في البكالوريا بمروانة

شهد قبل قليل الطريق الوطني رقم 77 في شطره الممتد من مروانة الى قصر بلزمة حادث انقلاب سيارة سياحية تسبب في مقتل شابين كانا يحتفلان بنجاح أحدهما بشهادة البكالوريا.

ليتحول بذلك الفرح الى قرح بعد ساعة فقط من حادث آخر تسببت فيه سيارة سياحية على متنها شباب كانوا يحتفلون أيضا بنيل أحدهم شهادة الباكالوريا، قبل دهسهم فتاتين بالقرب من متقن مروانة، حيث تم نقل الضحيتين إلى مصلحة استعجالات مستشفى علي النمر.

سعيد حريقة